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لبنان

الآن... هذا ما يشهده طريق المطار القديم

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:23
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أفادت غرفة التحكم المروري، عن القيام بأعمال رشّ للزفت على طريق المطار القديم، بعد محطة الايتام باتجاه المطار من دون قطع السير.
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