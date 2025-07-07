بسبب المخاطر الأمنية.. السفارة الأميركية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

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وأشار البيان إلى أن "بعض المناطق، خاصة القريبة من الحدود، تواجه مخاطر متزايدة"، موضحا أن موظفي السفارة الأميركية في بيروت ممنوعون من السفر لأغراض شخصية من دون إذن مسبق، وقد تفرض عليهم قيود إضافية على التنقل في أي وقت، مع إشعار قصير أو حتى من دونه، نتيجة التهديدات والمشكلات الأمنية المتصاعدة".



وأضاف أن "المواطنين الأميركيين المقيمين في لبنان يجب أن يدركوا أن الموظفين القنصليين قد لا يتمكنون دائما من الوصول إليهم لتقديم المساعدة"، مؤكدا أن "التهديدات الأمنية التي يتعرض لها موظفو الحكومة الأميركية في بيروت جسيمة إلى حد أنهم مضطرون للعمل والعيش في ظل إجراءات أمنية مشددة، ويمكن تعديل هذه الإجراءات في أي وقت ومن دون إنذار مسبق". أصدرت السفارة الأميركية في بيانا حذرت فيه المواطنين من السفر إلى ، بسبب ما وصفته ب"الجريمة، والإرهاب، والاضطرابات المدنية، والاختطاف، والألغام الأرضية غير المنفجرة، وخطر النزاع المسلح"، وفق ما نقلت " ".وأشار البيان إلى أن "بعض المناطق، خاصة القريبة من الحدود، تواجه مخاطر متزايدة"، موضحا أن موظفي السفارة الأميركية في بيروت ممنوعون من السفر لأغراض شخصية من دون إذن مسبق، وقد تفرض عليهم قيود إضافية على التنقل في أي وقت، مع إشعار قصير أو حتى من دونه، نتيجة التهديدات والمشكلات الأمنية المتصاعدة".وأضاف أن "المواطنين الأميركيين المقيمين في لبنان يجب أن يدركوا أن الموظفين القنصليين قد لا يتمكنون دائما من الوصول إليهم لتقديم المساعدة"، مؤكدا أن "التهديدات الأمنية التي يتعرض لها موظفو الحكومة الأميركية في بيروت جسيمة إلى حد أنهم مضطرون للعمل والعيش في ظل إجراءات أمنية مشددة، ويمكن تعديل هذه الإجراءات في أي وقت ومن دون إنذار مسبق".

وفي حين تطرق التحذير إلى الأوضاع القائمة منذ عملية "طوفان "، أشار إلى أن "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان"، لافتا إلى أنه "قد يشن الإرهابيون هجمات دون سابق إنذار، مستهدفين المواقع السياحية، ومراكز النقل، والأسواق/مراكز التسوق، والمنشآت الحكومية المحلية".



موضحاً أن " المحلية لاحظت ارتفاعًا في جرائم العنف، بما في ذلك العنف السياسي ويُحتمل أن تكون دوافع سياسية وراء العديد من جرائم القتل في لبنان".



وأوضح أنه "ينبغي على المواطنين الأميركيين تجنب المظاهرات وتوخي الحذر في حال التواجد بالقرب من أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة، إذ قد تتحول هذه التجمعات إلى أعمال عنف بسرعة ودون سابق إنذار"، كم حثتهم على تجنب ومغادرته في حال تواجدهم هناك، وأيضا على تجنب الحدود ومخميات اللاجئين والمغادرة في حال وجودهم هناك.