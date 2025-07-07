وزير الدفاع من البلمند: نعزي ونستنكر مجزرة كنيسة مار الياس

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استقبل بطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس العاشر في البلمند ، الذي قدم للبطريرك التعازي بشهداء المجزرة التي وقعت في مار الياس– دويلعة، معربا عن استنكاره الشديد لهذا العمل المروع.بدوره، شكر البطريرك يوحنا العاشر للوزير منسى تضامنه، وأمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان، مشددا على "دور الحكومة بالتعاون مع سائر المؤسسات الدستورية للنهوض بالوطن ومواجهة التحديات".