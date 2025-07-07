اعتصام لموظفي مستشفى الحريري الجامعي غدا الثلاثاء

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دعت لجنة موظفي إلى الاعتصام غد الثلثاء داخل المستشفى والتجمع للموظفين بدءا من السابعة صباحا على أن تكون هناك كلمة للإعلام عند التاسعة صباحا.وقالت في بيان: "مرة جديدة نجد أنفسنا كموظفين في الجامعي مضطرين لرفع الصوت والاحتجاج، ففي الوقت الذي يسعى فيه الزملاء في المؤسسات والإدارة العامة لتحصيل زيادات مستحقة على رواتبهم نقف نحن عاجزين عن تحصيل حقنا الطبيعي براتب لا يكفي اساسا لعيش كريم".وختمت: "بعد مرور أكثر من شهرين دون رواتب شهرية ودخول في دوامة المصير المجهول مع إدارة لامبالية لم يعد بالإمكان السكوت عن سلوكها، ووزارة وصاية تراقب إدارة الانهيار وتمنح الفرص لمن هدروها وهدروا حقوقنا مرات ومرات".