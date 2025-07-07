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لبنان

موظفو المالية العامة: الإضراب مستمر

Lebanon 24
07-07-2025 | 09:21
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 اعلنت جمعية موظفي مديرية المالية العامة، تعقيبا على البيان رقم 10/2025 الصادر عن تجمع موظفي الادارة العامة، "وبما أنه مر اسبوع ولم نلق أي تجاوب او حتى سؤال من المسؤولين، ضاربين بعرض الحائط مطالب الموظفين المحقة، وبما أننا كموظفي وزارة المالية بادرنا لطلب موعد مع المسؤولين، وافساحا بالمجال للحوار الهادف الى تحصيل الحقوق، وبسبب استمرار الحكومة في احداث شرخ وفجوة كبيرة بين رواتب الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة على قاعدة ناس بسمنة وناس بزيت، وبناءً على كل ما تقدم، نعلن "الاستمرار بالتوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة المقلبين ريثما تتوضح الأمور على ضوء نتيجة الاجتماع مع المسؤولين، وعلى ان تحدد الخطوات اللاحقة على أساسها" .
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وتمنت الجمعية "من جميع الزملاء، الإلتزام التام بقرار التوقف عن العمل".
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