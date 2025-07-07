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لبنان

سلام التقى برّاك: "الحزب" ملتزم باتفاق الطائف.. وورقة الرد انطلقت من المسلمات اللبنانية

Lebanon 24
07-07-2025 | 09:25
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أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن الورقة التي تقدم بها الموفد الأميركي توم برّاك هي ورقة تتضمن مجموعة مقترحات لتنفيذ اتفاق وقف العمليات الاعتدائية الذي توصلنا إليه في تشرين الثاني الماضي.
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ولفت عقب اللقاء مع برّاك إلى أنّ تنفيذ الاتفاق سيتم بناء على خطوات متلازمة على فترات.

وعن عدم اجتماع مجلس الوزراء لبحث ورقة الردّ، اشار إلى انّ الرد كان منطلقا من المسلمات اللبنانية وبما يتماشى مع البيان الوزاري.

وشدد سلام، على ضرور الانسحاب الاسرائيلي الكامل، ووقف العمليات الاعتدائية بالاضافة إلى البدء بعملية الاعمار والافراج عن الاسرى.

وقال سلام، أننا منذ اتفاق الطائف تأخرنا عن بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، وهذا يعني حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وعلى الدولة أخذ قرار الحرب والسلم وحدها.

ورفض سلام الكلام عن إحياء الترويكا بين الرؤساء، فاليوم هناك مداولات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، حسب تعبيره.

ولفت سلام إلى أنّه سلّم افكاره إلى الرئيس عون، لافتا إلى أنّ مقرّ البت بورقة الردّ هو مجلس الوزراء.
 
وأشار إلى أن أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يزال ملتزما باتفاق الطائف، ووقف العمليات الاعتدائية.
 
 
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