سلام التقى برّاك: "الحزب" ملتزم باتفاق الطائف.. وورقة الرد انطلقت من المسلمات اللبنانية

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ولفت عقب اللقاء مع برّاك إلى أنّ تنفيذ الاتفاق سيتم بناء على خطوات متلازمة على فترات.وعن عدم اجتماع لبحث ورقة الردّ، اشار إلى انّ الرد كان منطلقا من المسلمات وبما يتماشى مع البيان الوزاري.وشدد سلام، على ضرور الانسحاب الاسرائيلي الكامل، ووقف العمليات الاعتدائية بالاضافة إلى البدء بعملية الاعمار والافراج عن الاسرى.وقال سلام، أننا منذ تأخرنا عن بسط سلطة كامل الاراضي اللبنانية، وهذا يعني حصرية السلاح بيد ، وعلى الدولة أخذ قرار الحرب والسلم وحدها.ورفض سلام الكلام عن إحياء الترويكا بين الرؤساء، فاليوم هناك مداولات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، حسب تعبيره.ولفت سلام إلى أنّه سلّم افكاره إلى ، لافتا إلى أنّ مقرّ البت بورقة الردّ هو مجلس الوزراء.