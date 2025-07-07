جمعيات صور الأهلية تبحث قضايا المدينة وتدعو إلى خطوات عملية

عقد تجمع الجمعيات الأهلية في مدينة صور اجتماعًا موسعًا في مركز ، بحضور ممثلين عن جمعيات فاعلة.

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ناقش المجتمعون قضايا تهم المدينة، أبرزها توجيه الشكر لسلسلة مطاعم على مبادرتها في تجميل وتشجير صور، والدعوة إلى تكريمها رسميًا.

كما جرى بحث مشاركة الجمعيات في ، وتعزيز التعاون مع البلدية ووزارة الاقتصاد لتحسين الخدمات.

وتناول الاجتماع مسألة حجز المواقف العامة عشوائيًا، وتم الاتفاق على التنسيق مع الشرطة البلدية لمعالجتها.

وشدد المشاركون على ضرورة التواصل المستمر وتنفيذ خطوات عملية في الأسابيع المقبلة.

