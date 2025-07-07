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لبنان

جمعيات صور الأهلية تبحث قضايا المدينة وتدعو إلى خطوات عملية

Lebanon 24
07-07-2025 | 09:57
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عقد تجمع الجمعيات الأهلية في مدينة صور اجتماعًا موسعًا في مركز الجمعية الخيرية الإسلامية، بحضور ممثلين عن جمعيات فاعلة.
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ناقش المجتمعون قضايا تهم المدينة، أبرزها توجيه الشكر لسلسلة مطاعم الجواد على مبادرتها في تجميل وتشجير صور، والدعوة إلى تكريمها رسميًا.
 
كما جرى بحث مشاركة الجمعيات في لجنة الكهرباء، وتعزيز التعاون مع البلدية ووزارة الاقتصاد لتحسين الخدمات.
 
وتناول الاجتماع مسألة حجز المواقف العامة عشوائيًا، وتم الاتفاق على التنسيق مع الشرطة البلدية لمعالجتها.
 
وشدد المشاركون على ضرورة التواصل المستمر وتنفيذ خطوات عملية في الأسابيع المقبلة.
 

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