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لبنان

أول تعليق.. ماذا تقول أوساط "حزب الله" عن كلام المبعوث الأميركي؟

Lebanon 24
07-07-2025 | 12:20
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نقلت قناة "الجديد" عن أوساط "حزب الله" قولها إنَّ "خطاب الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك اليوم كان دبلوماسياً وبعيداً عن الإستفزاز".
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وذكرت أوساط "الحزب" أنَّ "وحدة الموقف الرسميّ اللبنانيّ بعد التشاور مع حزب الله أدَّت الى تراجع حدية الموقف الأميركي والإقتراب الى الموضوعية لا سيما إذا فهم الأميركي أنَّ عودة لبنان الى موقعه في المنطقة تبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي".

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