أول تعليق.. ماذا تقول أوساط "حزب الله" عن كلام المبعوث الأميركي؟

نقلت قناة "الجديد" عن أوساط " " قولها إنَّ "خطاب الموفد الأميركي إلى توماس برّاك اليوم كان دبلوماسياً وبعيداً عن الإستفزاز".

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وذكرت أوساط "الحزب" أنَّ "وحدة الموقف الرسميّ اللبنانيّ بعد التشاور مع حزب الله أدَّت الى تراجع حدية الموقف الأميركي والإقتراب الى الموضوعية لا سيما إذا فهم الأميركي أنَّ عودة لبنان الى موقعه في المنطقة تبدأ بوقف العدوان ".