10 آلاف دولار تقدمة من جنبلاط دعماً لإنشاء مركز للدفاع المدني في برجا

تسلّم رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب ، رئيس بلدية ، المُهندس ماجد ترو، اليوم الإثنين، من السيدين وسام الحاج وعلي عرابي، مبلغاً مالياً بقيمة 13500 دولار أميركي كمساهمة لاستكمال بناء في برجا.

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وذكر بيان صادر عن لترو أنّ "المبلغ الذي تسلمه جاء كهبة من رئيس كتلة اللقاء النائب الذي قدم 10 آلاف دولار، فيما مبلغ الـ3500 دولار جاء تقدمة من الحاج جميل بيرم".

وجاءت المساعدة المقدمة من بعد زيارة قام بها وفد اللجنة المعنية بالمركز إلى دار المختارة في وقت سابق، حيث جرى إطلاعه على الاحتياجات المطلوبة وبحث الملف معه، وفق ترو.

بدوره، سلم رئيس الإتحاد المبلغ الكامل إلى لإنشاء المدني بحضور عدد من المخاتير وأعضاء .

وفي تصريح له، أكد ترو أنَّ هذه المساهمة أصبحت كافية لاستكمال بناء المركز، شاكراً المانحين على المبلغ الذي تم تقديمه، آملاً في الوقت نفسه أن تقوم والبلديات بتزويد المركز بالمعدات اللازمة ليكون في خدمة الأهالي خلال وقت قريب.