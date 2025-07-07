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لبنان

10 آلاف دولار تقدمة من جنبلاط دعماً لإنشاء مركز للدفاع المدني في برجا

Lebanon 24
07-07-2025 | 12:27
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تسلّم رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، رئيس بلدية برجا، المُهندس ماجد ترو، اليوم الإثنين، من السيدين وسام الحاج وعلي عرابي، مبلغاً مالياً بقيمة 13500 دولار أميركي كمساهمة لاستكمال بناء مركز الدفاع المدني في برجا.
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وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لترو أنّ "المبلغ الذي تسلمه جاء كهبة من رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي قدم 10 آلاف دولار، فيما مبلغ الـ3500 دولار جاء تقدمة من الحاج جميل بيرم".
وجاءت المساعدة المقدمة من جنبلاط بعد زيارة قام بها وفد اللجنة المعنية بالمركز إلى دار المختارة في وقت سابق، حيث جرى إطلاعه على الاحتياجات المطلوبة وبحث الملف معه، وفق ترو.
 
بدوره، سلم رئيس الإتحاد المبلغ الكامل إلى لجنة المتابعة لإنشاء مركز الدفاع المدني بحضور عدد من المخاتير وأعضاء المجلس البلدي.
وفي تصريح له، أكد ترو أنَّ هذه المساهمة أصبحت كافية لاستكمال بناء المركز، شاكراً المانحين على المبلغ الذي تم تقديمه، آملاً في الوقت نفسه أن تقوم وزارة الداخلية والبلديات بتزويد المركز بالمعدات اللازمة ليكون في خدمة الأهالي خلال وقت قريب.
 
 
 
 
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