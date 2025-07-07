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لبنان

تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-07-2025 | 13:45
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لم تعد تطبيقات مثل "تلغرام" والبريد الإلكتروني الوسائل الوحيدة التي يُعتقد أن إسرائيل تستخدمها للتواصل مع اللبنانيين.
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فقد لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد استخدام تطبيقات المواعدة الغرامية، مثل "Tinder" و"Bumble"، كوسيلة جديدة وغير تقليدية للتواصل، وهي تطبيقات مخصصة لتسهيل التعارف والعلاقات بين الرجال والنساء، وتعتمد بشكل أساسي على تحديد الموقع الجغرافي لربط الأشخاص القريبين من بعضهم.


في مناطق الجنوب، أفاد عدد من المستخدمين بظهور حسابات تعود لأشخاص يحملون هويات إسرائيلية، مما يعني أن حسابات اللبنانيين باتت مرئية للمستخدمين الإسرائيليين أيضًا، ما يزيد من احتمال حدوث تواصل مباشر.


 وتزداد المخاوف من استغلال هذه التطبيقات من قبل عناصر استخباراتية إسرائيلية، مثل جنود أو موساد، بهدف استدراج المواطنين اللبنانيين، مستفيدين من قرب المسافة الجغرافية وغياب الرقابة أو أي ضوابط أمنية فعلية على هذه المنصات.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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