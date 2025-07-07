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لبنان

البزري: الاختبار الحقيقي للحكومة يرتكز على الإصلاحات وفرض سيادة الدولة

Lebanon 24
07-07-2025 | 13:40
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اعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الاختبار الحقيقي الذي تواجهه الحكومة يرتبط بنقطتين أساسيتين. أولاً، الإصلاحات التي تختلف في أولوياتها وأنواعها، والتي لم تظهر حتى الآن مؤشرات مشجعة تبعث على الاطمئنان، خاصة في التعيينات الأخيرة التي أكدت أن الكلمة الفصل كانت للعبة المحاصصة والمحسوبيات وتقاسم الدولة على حساب مناطق أخرى، مما يبعد عن الوعود بالنقلة النوعية التي تعهدت بها الحكومة في بيانها الوزاري. ثانياً، فرض سيادة الدولة اللبنانية وهيبتها ونفوذها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، ويتصل هذا بشكل مباشر بما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم حول حصرية السلاح، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأكد البزري أن نجاح الحكومة في هذين المحورين هو المعيار الحقيقي لقدرتها على تحقيق التغيير المنشود.
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