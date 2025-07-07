البزري: الاختبار الحقيقي للحكومة يرتكز على الإصلاحات وفرض سيادة الدولة

اعتبر النائب الدكتور ، في حديث لصحيفة "الأنباء" ، أن الاختبار الحقيقي الذي تواجهه الحكومة يرتبط بنقطتين أساسيتين. أولاً، الإصلاحات التي تختلف في أولوياتها وأنواعها، والتي لم تظهر حتى الآن مؤشرات مشجعة تبعث على الاطمئنان، خاصة في التعيينات الأخيرة التي أكدت أن الكلمة الفصل كانت للعبة المحاصصة والمحسوبيات وتقاسم حساب مناطق أخرى، مما يبعد عن الوعود بالنقلة النوعية التي تعهدت بها الحكومة في بيانها الوزاري. ثانياً، فرض سيادة وهيبتها ونفوذها وسيطرتها على كامل الأراضي ، ويتصل هذا بشكل مباشر بما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم حول حصرية السلاح، إضافة إلى الانسحاب من . وأكد أن نجاح الحكومة في هذين المحورين هو المعيار الحقيقي لقدرتها على تحقيق التغيير المنشود.

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