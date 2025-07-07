"جثة قرب مستشفى" في لبنان.. هذه هوية صاحبها

أفادت المعلومات بأنّ الجثة التي وُجدت قرب في منطقة بصاليم، تعود للمواطن الذي خرج ليلة أمس من منزله الواقع في منطقة زهر حارة الغوارنة وانقطع الاتصال معه.

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وعلى الأثر، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بحادثة الوفاة تمهيداً لكشف ملابسات الواقعة.