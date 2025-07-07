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لبنان

"جثة قرب مستشفى" في لبنان.. هذه هوية صاحبها

Lebanon 24
07-07-2025 | 13:57
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أفادت المعلومات بأنّ الجثة التي وُجدت قرب مستشفى الشرق الأوسط في منطقة بصاليم، تعود للمواطن رالف سليمان الذي خرج ليلة أمس من منزله الواقع في منطقة زهر أنطلياس حارة الغوارنة وانقطع الاتصال معه.
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وعلى الأثر، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بحادثة الوفاة تمهيداً لكشف ملابسات الواقعة.
 
 
 
 
 
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