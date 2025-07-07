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لبنان

ملفّات تقدّمت على الملف اللبناني

Lebanon 24
07-07-2025 | 17:20
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حسب مصادر ذات صلة بالأجندة الأميركية، فإن ثلاثة ملفات تقدمت في المنطقة على الملف اللبناني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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