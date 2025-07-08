سليمان: من له أذنان سامعتان فليسمع

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قال الرئيس في تصريح: "موفد رئيس ، السفير توماس برّاك، الأميركي الجنسية، الذي وقعت مرسوم اعادة الجنسية له ولأولاده الثلاثة وشقيقه برّاك، عاد إلى لبنانيّته الأصيلة حين صرّح بأنّ ينظر إلى باعتباره بين ويمكن ان يعود الى تألقه فهو لؤلؤة المتوسط".أضاف: "شدد برّاك في كلمته من "انه اذا اردتم التغيير، فأنتم من يجب ان يحدثه ونحن سنكون الى جانبكم وندعمكم"، واردف "اما اذا لم ترغبوا بالتغيير والتطور وتبادروا فلا مشكلة، فالمنطقة تسير بأسرها بسرعة فائقة وانتم ستكونون متخلفين للأسف".ختم: "من له أذنان سامعتان فليسمع".