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لبنان

سليمان: من له أذنان سامعتان فليسمع

Lebanon 24
08-07-2025 | 03:24
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "موفد رئيس الولايات المتحدة، السفير توماس جوزف برّاك، الأميركي الجنسية، الذي وقعت مرسوم اعادة الجنسية اللبنانية له ولأولاده الثلاثة وشقيقه جودي برّاك، عاد إلى لبنانيّته الأصيلة حين صرّح بأنّ العالم كله ينظر إلى لبنان باعتباره الجسر بين الشرق والغرب ويمكن ان يعود الى تألقه فهو لؤلؤة المتوسط".
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أضاف: "شدد برّاك في كلمته من القصر الجمهوري "انه اذا اردتم التغيير، فأنتم من يجب ان يحدثه ونحن سنكون الى جانبكم وندعمكم"، واردف "اما اذا لم ترغبوا بالتغيير والتطور وتبادروا فلا مشكلة، فالمنطقة تسير بأسرها بسرعة فائقة وانتم ستكونون متخلفين للأسف".

ختم: "من له أذنان سامعتان فليسمع".
 
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