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لبنان

استقبال ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع في دير سيدة البشارة - جون

Lebanon 24
08-07-2025 | 04:44
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أقيم حفل استقبال ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع والوجه الأقدس، في دير سيدة البشارة للراهبات الباسيليات المخلصيات في جون، في مشاركة الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات الأم تريز روكز وراهبات من المراكز والأديرة التابعة لطائفة الروم الكاثوليك، ورئيس بلدية المطلة  ألان عيد، وحشد من الأهالي والكهنة .
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واستقبلت الذخائر من أمام مدخل الدير، حيث حملت على رأس المسيرة التي توجهت الى كنيسة الدير حيث وضعت الذخائر للتبريك، فيما أقيمت الصلوات.

 وكان احتفل في استقبال الذخائر في بلدتي علمان وجون>
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