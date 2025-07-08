استقبال ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع في دير سيدة البشارة - جون

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أقيم حفل استقبال ذخائر القديسة تريز الطفل والوجه الأقدس، في البشارة للراهبات الباسيليات المخلصيات في جون، في مشاركة الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات الأم تريز روكز وراهبات من المراكز والأديرة التابعة لطائفة ، ورئيس بلدية المطلة ألان عيد، وحشد من الأهالي والكهنة .واستقبلت الذخائر من أمام مدخل الدير، حيث حملت على رأس المسيرة التي توجهت الى حيث وضعت الذخائر للتبريك، فيما أقيمت الصلوات.وكان احتفل في استقبال الذخائر في بلدتي علمان وجون>