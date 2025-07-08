Advertisement

لبنان

من المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على العيرونية؟

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:04
A-
A+
Doc-P-1388498-638875914446239423.jpg
Doc-P-1388498-638875914446239423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت هيئة البث الاسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قيادياً من حماس في منطقة العيرونية شمال لبنان
Advertisement
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة على العيرونية في طرابلس استهدفت القيادي مهران مصطفى بعجور، رئيس قسم التخطيط في قسم البناء في "حماس". 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": 3 شهداء جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في العيرونية
lebanon 24
08/07/2025 19:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو المستهدف بغارة دير الزهراني؟
lebanon 24
08/07/2025 19:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
lebanon 24
08/07/2025 19:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هويّة المُستهدف في "غارة حولا"
lebanon 24
08/07/2025 19:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-07-08
12:25 | 2025-07-08
12:21 | 2025-07-08
12:20 | 2025-07-08
11:58 | 2025-07-08
11:51 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24