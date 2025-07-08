من المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على العيرونية؟

أعلنت هيئة البث الاسرائيلية أن سلاح الجو استهدف قيادياً من في منطقة العيرونية .

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة على العيرونية في استهدفت القيادي مهران مصطفى بعجور، رئيس في في "حماس".