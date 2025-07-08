بيان عن نقابة مصانع الأدوية في لبنان.. هذه تفاصيله

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وأكدت النقابة أن صحة المواطنين وجودة الصناعة الدوائية "خط أحمر"، وأن مصانع الأدوية تلتزم بأعلى معايير التصنيع الجيد (GMP)، وتخضع لرقابة دورية من الجهات المحلية والدولية. ردّت نقابة مصانع الأدوية في (SPIL) على تقرير إعلامي تحدّث عن "فضيحة" في قطاع صناعة الدواء، مشيرةً إلى أن التقرير تناول مصنعًا للمتممات الغذائية وليس الأدوية، وأن المنتج المعني مسجّل أصولًا لدى مصلحة الهندسة الصحية في .وأكدت النقابة أن صحة المواطنين وجودة الصناعة الدوائية "خط أحمر"، وأن مصانع الأدوية تلتزم بأعلى معايير التصنيع الجيد (GMP)، وتخضع لرقابة دورية من الجهات المحلية والدولية.

ودعت النقابة إلى توخي الدقة والتواصل مع الجهات المختصة قبل تعميم أي شبهات على كامل القطاع، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرقابية بما يصون الصحة العامة وسمعة الصناعة الدوائية الوطنية.