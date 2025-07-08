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لبنان

بيان عن نقابة مصانع الأدوية في لبنان.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:22
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ردّت نقابة مصانع الأدوية في لبنان (SPIL) على تقرير إعلامي تحدّث عن "فضيحة" في قطاع صناعة الدواء، مشيرةً إلى أن التقرير تناول مصنعًا للمتممات الغذائية وليس الأدوية، وأن المنتج المعني مسجّل أصولًا لدى مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة.
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وأكدت النقابة أن صحة المواطنين وجودة الصناعة الدوائية "خط أحمر"، وأن مصانع الأدوية اللبنانية تلتزم بأعلى معايير التصنيع الجيد (GMP)، وتخضع لرقابة دورية من الجهات المحلية والدولية.
 
ودعت النقابة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتواصل مع الجهات المختصة قبل تعميم أي شبهات على كامل القطاع، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرقابية بما يصون الصحة العامة وسمعة الصناعة الدوائية الوطنية.
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