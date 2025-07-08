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لبنان
قرار بمنع نقل الركاب بواسطة التوك توك.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
08-07-2025
|
11:29
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لبنان 24
" ان
وزارة الداخلية
قررت إقامة حواجز أمنية في كافة أنحاء
لبنان
بهدف تحسين السلامة المرورية وضبط المخالفات المرورية.
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كما طلبت الوزارة تطبيق القانون لجهة منع نقل الركاب بواسطة التوك توك.
وأشارت مصادر لـ "لبنان 24" إلى انه لا يمكن اعتبار التوك توك وسيلة نقل عمومية كونه يسجل كدراجة بـ 3 عجلات ولا يمكن وضع لوحة عمومية عليه.
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