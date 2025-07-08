Advertisement

لبنان

قرار بمنع نقل الركاب بواسطة التوك توك.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1388537-638875964735378709.jpg
Doc-P-1388537-638875964735378709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24" ان وزارة الداخلية قررت إقامة حواجز أمنية في كافة أنحاء لبنان بهدف تحسين السلامة المرورية وضبط المخالفات المرورية. 
Advertisement

كما طلبت الوزارة تطبيق القانون لجهة منع نقل الركاب بواسطة التوك توك. 

وأشارت مصادر لـ "لبنان 24" إلى انه لا يمكن اعتبار التوك توك وسيلة نقل عمومية كونه يسجل كدراجة بـ 3 عجلات ولا يمكن وضع لوحة عمومية عليه.
 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرة النقل: ندرس نقل الإسرائيليين العالقين في الخارج بواسطة عبارة من قبرص
lebanon 24
08/07/2025 22:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري استقبل وفد سائقي التوك توك واستمع لمطالبهم
lebanon 24
08/07/2025 22:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك احتجاجي للسائقين: "التوك توك" والدراجات و"النمر البيضاء" تهدد لقمة عيشنا
lebanon 24
08/07/2025 22:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية تُلغي قرار بايدن بمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
08/07/2025 22:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-07-08
14:57 | 2025-07-08
14:37 | 2025-07-08
14:26 | 2025-07-08
14:24 | 2025-07-08
14:13 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24