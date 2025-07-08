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لبنان

قرارٌ عاجل من وزير المالية بشأن شركات تحويل الأموال والمصارف.. هذا مضمونه

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:32
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أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً حمل الرقم 2269 تاريخ 2025/7/8 موجهاً إلى شركات تحويل الأموال والمصارف التي تتولى قبض الرسوم العقارية لصالح الخزينة ، يطلب فيه من هذه الشركات التوقف كلياً عن اعتماد طريقة الــ Offline ، وقبض هذه الرسوم بطريقة الــ Online خلال الدوام الرسمي لأمانات السجل العقاري، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور هذا التعميم.
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كما طلب التعميم منها، الالتزام بالتعميم رقم 667/ص1 تاريخ 2/4/2025 خاصة لجهة البند 5 تحت طائلة إعادة النظر بمذكرة التفاهم.
 
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