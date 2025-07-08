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لبنان

قائد الجيش استقبل نقولا الصحناوي ورئيس الطائفة الكلدانية

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:40
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائب نقولا صحناوي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد.
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كما استقبل رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، يرافقه النائب الأسقفي العام لأبرشية بيروت الكلدانية المونسنيور رافاييل طرابلسي، وتم التداول في شؤون مختلفة. (الوكالة الوطنية)
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