قائد الجيش استقبل نقولا الصحناوي ورئيس الطائفة الكلدانية

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استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، النائب ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد.كما استقبل رئيس الطائفة الكلدانية في قصارجي، يرافقه العام لأبرشية الكلدانية رافاييل ، وتم التداول في شؤون مختلفة. (الوكالة الوطنية)