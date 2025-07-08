في الداخلية... إجتماع ثاني للجنة دراسة تعديلات قانون انتخاب النواب

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"عُقد في والبلديات قبل ظهر اليوم الإجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. وجرى خلال الاجتماع البحث في البنود المتعلقة بالقانون الانتخابي، بما يُعزّز الشفافية، ويضمن عدالة التمثيل وسلامة العملية ".