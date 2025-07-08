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لبنان

في الداخلية... إجتماع ثاني للجنة دراسة تعديلات قانون انتخاب النواب

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:59
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أعلنت وزراة الداخلية والبلديات عبر حسابها على منصة "إكس":

"عُقد في وزارة الداخلية والبلديات قبل ظهر اليوم الإجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. وجرى خلال الاجتماع البحث في البنود المتعلقة بالقانون الانتخابي، بما يُعزّز الشفافية، ويضمن عدالة التمثيل وسلامة العملية الانتخابية".
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