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لبنان

البعريني: إلى متى يبقى قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة؟

Lebanon 24
08-07-2025 | 13:49
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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "الغارة الإسرائيليّة على العيرونية في طرابلس ليست فقط عدوانًا جديدًا، بل رسالة خطِرة: نار الاشتباك ستمتد إلى كل لبنان شمالاً وجنوبًا. وها نحن اليوم ندفن شهداء سقطوا في منطقة يفترض أنّها آمنة. ‏نتقدّم بأحرّ التعازي لأهالي الشهداء ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى.
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إلى متى يبقى قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة؟ كيف يُرفض تسليم السلاح، في وقت لا نحظى فيه لا بحماية جوية ولا بسيادة حقيقية؟‏حزب الله يجرّ لبنان إلى الهاوية، ونحن ندفع الثمن".
 
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