البعريني: إلى متى يبقى قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة؟

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كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "الغارة الإسرائيليّة على العيرونية في ليست فقط عدوانًا جديدًا، بل رسالة خطِرة: نار الاشتباك ستمتد إلى كل شمالاً وجنوبًا. وها نحن اليوم ندفن سقطوا في منطقة يفترض أنّها آمنة. ‏نتقدّم بأحرّ التعازي لأهالي ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى.إلى متى يبقى قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة؟ كيف يُرفض تسليم السلاح، في وقت لا نحظى فيه لا بحماية جوية ولا بسيادة حقيقية؟‏ يجرّ لبنان إلى الهاوية، ونحن ندفع الثمن".