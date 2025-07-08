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لبنان

اللواء شقير قدم واجب العزاء للعلامة فضل الله وبحث معه التطورات الأمنية

Lebanon 24
08-07-2025 | 15:52
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
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قام مدير عام الأمن العام، اللواء حسن شقير، بزيارة مساء اليوم إلى سماحة العلّامة السيد علي فضل الله، وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة حرَم العلّامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله .

وخلال اللقاء، جرى عرضٌ لمجمل التطورات الأمنية والمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
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