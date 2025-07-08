اللواء شقير قدم واجب العزاء للعلامة فضل الله وبحث معه التطورات الأمنية

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قام مدير عام ، اللواء ، بزيارة مساء اليوم إلى العلّامة ، وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة حرَم العلّامة المرجع السيّد .وخلال اللقاء، جرى عرضٌ لمجمل التطورات الأمنية والمستجدات على الساحتين والإقليمية.