بن فرحان يعمل بمقولة "السعوديّة على مسافة واحدة من الجميع"

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كتب كمال ذبيان في" الديار":زيارة الموفد السعودي الى الامير يزيد بن فرحان، كانت مثمرة لجهة الانفتاح على غالبية القوى السياسية .خرج الموفد السعودي من اجتماعه مع مرتاحا، لا بل مطمئنا الى التعاون معه بشأن المساعدة في حل الازمات في لبنان.وخلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، من رؤساء ومجلس نواب وحكومة، شدد الامير بن فرحان على ان ، التي تقف مع لبنان منذ عقود بعيدة، وساهمت في انجاز اتفاق ، لا تريد له الا الاستقرار بعد سنوات من الازمات والحروب. فكما كان اتفاق الطائف مدخلًا للسلم الاهلي، فهي تؤكد على حصرية السلاح الذي ورد في الطائف، ولا يجوز القفز فوق هذا البند الذي ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، والبيان الوزاري للحكومة برئاسة نواف سلام، والتي نالت ثقة مجلس النواب، وتتمثل فيها غالبية الكتل النيابية والقوى السياسية، وفق ما تقول المصادر التي اشارت الى ان موضوع السلاح، لا سيما لدى ، كان احد بنود محادثات بن فرحان مع كل من التقاهم، واعتبره لبنانيا داخليا، وله تداعيات خارجية، ولا بدّ من الوصول الى حل له ضمن مؤسسات الدولة.ولان السياسة السعودية في لبنان على "مسافة واحدة من الجميع"، شملت لقاءات بن فرحان ، كما طلال ارسلان، كما التقى ، وسمير جعجع وسامي الجميل. وفي هذه اللقاءات كان بن فرحان يشدد على ثلاثة عناوين يجب العمل بها، وهي حصر السلاح بيد الدولة، البدء بالاصلاح الفعلي لا الكلامي واللفظي واظهاره بالممارسة، اذ ما زالت التقارير تصل الى ، عن استمرار اعمال الفساد عن صفقات ورشى، ولم يدخل لبنان فعليا بعد بالاصلاح الشامل، ليبدأ الاعمار.