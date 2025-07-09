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لبنان

"الشح" يرفع أسعار الخضراوات والفواكه

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-07-2025 | 02:15
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لفت مصدر يعنى بالشؤون الزراعية الى أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار الخضراوات والفواكه المروية هذا الصيف وذلك بسبب شح المياه الذي بدأ هذا الموسم باكراً جداً، أي منذ بداية حزيران، مع العلم ان الشح في المياه كان يبدأ عادةً في أوائل أيلول حين تكون المواسم قد إنتهت والمُزارع قطف كل المحاصيل.
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وقال: هذا العام هناك حوالى أربعة أشهر شح يضطر في خلالها المزارع الى الإعتماد على الصهاريج وشراء المياه من عدة مصادر، رغم الكلفة المرتفعة، من أجل ري البساتين والأشجار المثمرة لكي لا تُتلف المحاصيل والفواكه والخضراوات، وهذا ما يضطر المزارع الى رفع سعر منتجاته نوعاً ما حتى لا يقع في خسائر . كما ان إرتفاع سعر طن المازوت مؤخراً، أثّر ايضا على الري والنقل والتبريد وحتى التصدير .
المصدر: لبنان 24
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