Advertisement

لبنان

"بين الهجرة وتحديات البقاء".. هل يمكن أن يتعافى لبنان وهو يفقد شبابه؟

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
09-07-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1388842-638876510445382704.jpg
Doc-P-1388842-638876510445382704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في زمنٍ بات فيه الأمل سلعة نادرة، يجد جيل الشباب اللبناني نفسه محصورًا بين خيارين قاسيين: الهجرة أو البقاء في وطنٍ يئن تحت وطأة أزماتٍ متعددة. هذه المعضلة الكبرى لم تعد مجرد تساؤل فردي، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية عميقة الأثر. فهل يمكن لهذا الجيل أن يجد بوصلته في بحرٍ من التحديات، أم أن مصيره الفقدان والتشتت؟
Advertisement

لا يمكن فصل موجات الهجرة المتصاعدة بين الشباب اللبناني عن الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد. البطالة المستفحلة، الانهيار الاقتصادي الذي أطاح بمدخرات العائلات، وتدهور قيمة العملة المحلية، كلها عوامل دفعت بالعديد من الشباب إلى حزم حقائبهم بحثًا عن فرصٍ تعليمية ومهنية لم يعد لبنان قادرًا على توفيرها. الشعور بالإحباط من الطبقة السياسية، وغياب أي بوادر للإصلاح، يعزز من قناعة هؤلاء بأن مستقبلهم مرهون بالخروج من هذا الواقع المتردي. إنها هجرة قسرية، مدفوعة باليأس لا بالحلم، وبتحدي البقاء لا بتطلعات النمو.
الهجرة، وإن بدت حلاً فرديًا للبعض، إلا أن تكلفتها باهظة على المستويين الشخصي والوطني. على الصعيد الفردي، يواجه الشاب المهاجر تحديات نفسية واجتماعية جمة: الغربة، صعوبة الاندماج في مجتمعات جديدة، والحنين الدائم إلى الوطن والأهل. أما على الصعيد الوطني، فلبنان يخسر يوميًا خيرة شبابه، العقول والكفاءات التي كان يمكن أن تساهم في بنائه ونهضته. إنها هجرة الأدمغة التي تُفرغ البلاد من طاقاتها الخلاقة، وتُعمق من أزماته الهيكلية. فكيف يمكن لدولة أن تتعافى وهي تفقد أغلى مواردها البشرية؟

في المقابل، هناك من اختاروا البقاء، ليس بالضرورة قناعةً منهم بأن الأمور ستتحسن، بل ربما لعدم قدرتهم على الهجرة، أو لتمسكهم بأرضهم وجذورهم. هؤلاء الشباب يخوضون معركة يومية من أجل الصمود. يواجهون تحديات لا تحصى: صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ورعاية صحية، التكيف مع التضخم الجنوني الذي يلتهم ما تبقى من دخلهم، والبحث الدائم عن فرص عمل في سوق مشبع ومحدود. البعض منهم يلجأ إلى مبادرات فردية أو مشاريع صغيرة، يحاولون من خلالها خلق فرصهم الخاصة وتوفير لقمة العيش، في إصرار على عدم الاستسلام لليأس.

نبيل، أحد هؤلاء الشبان، كان حظه وفيراً بامتلاك قطعة أرض أجبرته على التمسك بوطنه، فاختار أن يحوّلها إلى باحة كبيرة يلهو فيها الأطفال مع استراحة لأهاليهم.

وقال لـ"لبنان 24": "صحيح أن المشروع لا زال في طور البناء، إلا أنه سيفتح فرصاً للعديد من الشابات والشبان للعمل في جوّ طبيعي وجميل"، معتبراً أن الفرصة تحصل مرة واحدة في الحياة ولا بدّ من اغتنامها.

وأضاف: "العديد من أبناء جيلي يختارون الهجرة أو السفر ولو موقتاً للانطلاق بحياتهم المهنية وتأمين انفسهم وعائلاتهم في ظل غياب الأمان في لبنان"، مؤكداً أنه لو لم يرث هذه الأرض من والده لكان اختار السفر من دون أن يفكّر.

"الجيل الضائع" ليس مجرد تسمية، بل هو وصف دقيق لحالة مجتمعية تستدعي وقفة جادة. إن مسؤولية الدولة والمجتمع تقع على عاتقهم لإيجاد حلول حقيقية تحفظ كرامة هذا الجيل، وتوفر له فرصًا حقيقية للبقاء والنمو في وطنه. وإلا، فإن لبنان سيستمر في خسارة أغلى ما يملك: شبابه.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مفتي راشيا: لا يُمكن للوطن أن يتعافى إلا بأنّ تأخذ الدولة مسارها السليم
lebanon 24
09/07/2025 11:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم بين إنجازات 2000 وتحديات 2025: هل انتهى عصر المقاومة؟
lebanon 24
09/07/2025 11:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هجرة الشباب قلص نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية والاختيارية بينما في الانتخابات النيابية يمكن للمغترب الانتخاب في الخارج بحكم القانون
lebanon 24
09/07/2025 11:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"شباب العزم" شارك في ورشة عمل تحت عنوان "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"
lebanon 24
09/07/2025 11:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-07-09
04:48 | 2025-07-09
04:45 | 2025-07-09
04:44 | 2025-07-09
04:32 | 2025-07-09
04:25 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24