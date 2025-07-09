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لبنان

بعد حديث قاسم أمس.. مصدر كتائبي يرد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-07-2025 | 03:15
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ردّ مصدر كتائبي على الكلام الاخير للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بشأن العلاقة مع الحزب والحوارات التي كانت سابقاً.
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واعتبر المصدر" ان الحوار وصل في السابق إلى طريق مسدود بسبب تمسّك الكتائب بالمبادئ البديهية لقيام أي دولة وهي احتكارها للسلاح عبر قواتها الرسمية". 
وشدد المصدر على انه" بعد الحرب الأخيرة كرّر رئيس الحزب النائب سامي الجميل من مجلس النواب الدعوة إلى طاولة مصارحة ومصالحة شاملة تضم كل القوى السياسية على أن يسبقها حصر السلاح في يد الدولة. وبالأمس كرّر أيضاً رئيس الحزب الدعوة إلى هذا الحوار كمدخل لمعالجة الثغرات في النظام اللبناني، وجدّد القول إن شرطه الأساس احتكار الدولة للسلاح، كلّ السلاح".
وكان قاسم قد أكد في حديث عبر "الميادين" ان لا مشكلة لدى حزب الله في الحوار مع حزب الكتائب مشيراً الى انه جرت لقاءات تحت الهواء ولكن في فترات متباعدة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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