بعد حديث قاسم أمس.. مصدر كتائبي يرد

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ردّ مصدر كتائبي على الكلام الاخير للأمين العام لحزب ، بشأن العلاقة مع الحزب والحوارات التي كانت سابقاً.واعتبر المصدر" ان الحوار وصل في السابق إلى طريق مسدود بسبب تمسّك بالمبادئ البديهية لقيام وهي احتكارها للسلاح عبر قواتها الرسمية".وشدد المصدر على انه" بعد الحرب الأخيرة كرّر من مجلس النواب الدعوة إلى طاولة مصارحة ومصالحة شاملة تضم كل على أن يسبقها حصر السلاح في يد الدولة. وبالأمس كرّر أيضاً رئيس الحزب الدعوة إلى هذا الحوار كمدخل لمعالجة الثغرات في النظام اللبناني، وجدّد القول إن شرطه الأساس احتكار الدولة للسلاح، كلّ السلاح".وكان قد أكد في حديث عبر "الميادين" ان لا مشكلة لدى في الحوار مع مشيراً الى انه جرت لقاءات تحت الهواء ولكن في فترات متباعدة.