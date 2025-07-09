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لبنان

البزري: المؤشرات الإيجابية لزيارة براك منحت الداخل شيئًا من الارتياح

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:02
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رأى النائب عبد الرحمن البزري في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "المنطقة تذهب في اتجاه معيّن على لبنان أن يواكبه إلى حد كبير، وهناك ايجابيات للزيارة الأميركية يجب البناء عليها من دون التفريط بالإيجابية، ذلك مع تحمل الجميع مسؤولياته والابقاء على وحدة الموقف رغم التمايز في أكثر من ملف مطروح".
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وشدد على "أهمية زيارة المبعوث الأميركي توم براك التي خلّفت نتيجتين متناقضتين: الأولى إيجابية تمثّلت بوحدة موقف الرؤساء والانطباع الإيجابي الذي نقله براك عن محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، أما الثانية، فسلبية إذ تزامنت الزيارة مع استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعده إلى جانب غياب الوضوح في الجواب اللبناني وإظهار حقيقة الموقف. واستغرب في كل مرة تُناقَش فيها ملفات حساسة، من الغاز إلى القرار 1701 مرورًا بالأفكار الأميركية المطروحة تعطى الإجابات اللبنانية داخل الاجتماعات المغلقة من دون وضوح كافٍ ما يترك علامات استفهام حول الموقف الرسمي ويفتح الباب أمام تأويلات كثيرة".

واعتبر أن "التصعيد ضد لبنان ما زال مطروحًا وأن القرار النهائي لم يُحسم بعد، لكن المؤشرات الإيجابية لزيارة براك منحت الداخل شيئًا من الارتياح ولو موقتًا في انتظار ما ستسفر عنه المباحثات المقبلة في واشنطن".
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