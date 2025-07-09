سلام: إجراء الامتحانات الرسمية هو تأكيد أن لبنان يستعيد عافيته.. وكرامي: هذه المرحلة ستُعد نقلة نوعية

في أول أيام الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، جال رئيس الحكومة ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على أحد مراكز الامتحانات في ، حيث اطلعا على سير العملية التربوية وسط أجواء من التنظيم والانضباط.

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وقال سلام: "كما أجرينا ننظم اليوم الامتحانات الرسمية وهو تأكيد أن يستعيد عافيته ويعود الى انتظامه الطبيعي ويجب أن نستمرّ على هذا المنوال".

وتوجه إلى التلامذة قائلاً: "أدرك حالة التوتّر لديكم لكن الوصول الى هذه المرحلة إنجاز نهنّئكم عليه و"اللي سقط في دورتين".

وأضاف: "وزيرة التربية ستزور الجنوب غداً للاشراف على سير الامتحانات هناك".

من جانبها، قالت كرامي إن "الأجواء في مراكز الإمتحانات هادئة والأسئلة مناسبة وقد راعت ، وهذه المرحلة ستُعد نقلة نوعية تهدف إلى إعادة تقوية المنهج وتحسين إعداد الطلاب للمرحلة المقبلة".

وأضافت: "نعمل في ظروف استثنائية لكن كان من المهم إجراء الامتحانات الرسمية لإثبات أننا صامدون بكل الطرق".

وتابعت قائلة: "كانت هناك تجاوزات في السابق لكننا فتحنا صفحة جديدة وعلى وزارة التربية استعادة عافيتها وأداء مهماتها كما يجب".

وقالت: "لا شيء تعجيزياً في الامتحانات الرسمية ويبدو أن التلامذة مرتاحون حتى الآن و"انشالله خير".

وأملت كرامي "بألا يتأخّر صدور النتائج والاستعدادات كاملة للسير كما يجب في إتمام هذه المهمة".