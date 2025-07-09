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لبنان

سلام: إجراء الامتحانات الرسمية هو تأكيد أن لبنان يستعيد عافيته.. وكرامي: هذه المرحلة ستُعد نقلة نوعية

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:17
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في أول أيام الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، جال رئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على أحد مراكز الامتحانات في بيروت، حيث اطلعا على سير العملية التربوية وسط أجواء من التنظيم والانضباط.
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وقال سلام: "كما أجرينا الانتخابات البلدية ننظم اليوم الامتحانات الرسمية وهو تأكيد أن لبنان يستعيد عافيته ويعود الى انتظامه الطبيعي ويجب أن نستمرّ على هذا المنوال". 
 
وتوجه إلى التلامذة قائلاً: "أدرك حالة التوتّر لديكم لكن الوصول الى هذه المرحلة إنجاز نهنّئكم عليه و"اللي سقط في دورتين".
 
وأضاف: "وزيرة التربية ستزور الجنوب غداً للاشراف على سير الامتحانات هناك".
 
من جانبها، قالت كرامي إن "الأجواء في مراكز الإمتحانات هادئة والأسئلة مناسبة وقد راعت الظروف الخاصة، وهذه المرحلة ستُعد نقلة نوعية تهدف إلى إعادة تقوية المنهج وتحسين إعداد الطلاب للمرحلة المقبلة".
 
وأضافت: "نعمل في ظروف استثنائية لكن كان من المهم إجراء الامتحانات الرسمية لإثبات أننا صامدون بكل الطرق". 
 
وتابعت قائلة: "كانت هناك تجاوزات في السابق لكننا فتحنا صفحة جديدة وعلى وزارة التربية استعادة عافيتها وأداء مهماتها كما يجب". 
 
وقالت: "لا شيء تعجيزياً في الامتحانات الرسمية ويبدو أن التلامذة مرتاحون حتى الآن و"انشالله خير". 
 
وأملت كرامي "بألا يتأخّر صدور النتائج والاستعدادات كاملة للسير كما يجب في إتمام هذه المهمة". 
 
 
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