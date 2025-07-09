محافظ البقاع استقبل سفير ايطاليا ومدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان

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استقبل محافظ القاضي في مكتبه في سراي سفير ايطاليا في السيد فابريتسيو مارشيلو ومدير مكتب في لبنان والوفد المرافق.وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل التعاون بين السفارة ووكالة للهجرة ومحافظة البقاع، لا سيما لناحية مسألة عودة السوريين الى بلدهم.