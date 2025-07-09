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لبنان

محافظ البقاع استقبل سفير ايطاليا ومدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان

Lebanon 24
09-07-2025 | 04:25
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استقبل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سراي زحلة سفير ايطاليا في لبنان السيد فابريتسيو مارشيلو ومدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان ماتيو لوسيانو والوفد المرافق.
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وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل التعاون بين السفارة الإيطالية ووكالة الأمم المتحدة للهجرة ومحافظة البقاع، لا سيما لناحية مسألة عودة النازحين السوريين الى بلدهم.
 
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