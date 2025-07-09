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لبنان

اعتصام لأصحاب التوك توك عند دوار الجبلي في بعلبك

Lebanon 24
09-07-2025 | 04:44
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ينفذ أصحاب التوك توك اعتصاما عند دوار الجبلي في بعلبك وذلك احتجاجا على قرار وزارة الداخلية مؤخرا بتوقيف آلياتهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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