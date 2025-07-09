الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة

Advertisement

صدر عن ـــ البيان الآتي:"بتاريخ 9 / 7 / 2025، ما بين الساعة 12.45 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في حقل - ".