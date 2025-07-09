اعتصام أمام بلدية صيدا.. إليكم الأسباب!

نفذ عدد من اصحاب بسطات بيع الخضر ،التي أزالتها بلدية في اطار خطة تنظيم السوق التجاري، اعتصاما امام البلدية في صيدا مطلقين صرخة وجع اعتراضا على ازالة بسطاتهم، معتبرين انها مصدر رزقهم الوحيد في ظل اوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ومشددين على انهم مع تنظيم السوق على ان تُأخذ اوضاعهم بعين الاعتبار وتأمين اماكن لبسطاتهم في الوقت نفسه . (الوكالة الوطنية)

Advertisement