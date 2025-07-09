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لبنان

حادث مروّع.. هذا ما جرى مع سيدة أثناء عبورها الشارع

Lebanon 24
09-07-2025 | 06:03
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وقع صباح اليوم حادث سير على الطريق العام في جزين، حيث صدمت سيارة من نوع نيسان ساني بيضاء اللون، تقودها المدعوة ر.ه.، المواطنة ف.ا. من بلدة جزين، أثناء عبورها الطريق.
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وعلى الفور، حضرت فرق الصليب الأحمر إلى مكان الحادث، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابة ف.ا.، قبل أن تنقلها إلى مستشفى جزين الحكومي، وهي في حالة غيبوبة. (الوكالة الوطنية)
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