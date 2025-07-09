حادث مروّع.. هذا ما جرى مع سيدة أثناء عبورها الشارع

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وقع حادث سير العام في ، حيث صدمت سيارة من نوع نيسان بيضاء اللون، تقودها المدعوة ر.ه.، المواطنة ف.ا. من بلدة جزين، أثناء عبورها الطريق.وعلى الفور، حضرت فرق إلى مكان الحادث، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابة ف.ا.، قبل أن تنقلها إلى ، وهي في حالة غيبوبة. (الوكالة الوطنية)