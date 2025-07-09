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لبنان

لجنة موظفي مستشفى الحريري الجامعي علقت تصعيدها:

Lebanon 24
09-07-2025 | 06:12
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أوضحت لجنة موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، في بيان، أنه "بعد تنفيذ خطوتنا الاحتجاجية الاولى كموظفين في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي بالأمس على الوضع المالي والإداري الذي وصلنا إليه، ومتابعة لهذا التحرك ونتيجة له واستجابة لصوت الحق الذي رفعه الزملاء، لم ينقطع الاتصال مع المعنيين من وزير الصحة وفريق عمله إلى رئيس الاتحاد العمالي العام وعدد من النقابيين المتابعين، حيث توجت تلك الاتصالات بإجتماع عقد في المستشفى عند الثامنة من صباح اليوم بين لجنة الموظفين ومستشار وزير الصحة نايف السباعي وتبلغنا رسميا كموظفين في خلاله عن إطلاق وزارة الصحة بالتنسيق، عملية تعيين ادارة جديدة للمستشفى وفق الآليات المعتمدة، على أن ينشر ذلك رسمياً خلال ساعات. وكذلك تدخل وزير الصحة للإفراج استثنائيا عن بعض المستحقات لتحصيل الرواتب المتأخرة خلال أيام قليلة، إضافة إلى تأكيد حرص وزارة الصحة ورئاسة الحكومة على مستشفى الشهيد الحريري الحكومي الجامعي ودعمهم المطلق لها خلال المرحلة المقبلة استنادا لنقاط محددة أعلن عنها مستشار الوزير للجنة الموظفين".
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اضافت: "بناء لما تقدم، ومع الاعلان عن تحقيق نقطتين أساسيتين كانتا سببا للتصعيد من قبل الموظف، وهما الراتب وإدارة جديدة، نؤكد بإسم الموظفين أن التصعيد لم يكن هواية نمارسها وانما خطوة نؤخذ مرغمين إليها، وأننا نقابل الإيجابية بالايجابية ونعلن تعليق اي خطوة تصعيدية كنا بصدد تنفيذها، متوجهين بالشكر لرئيس الحكومة ووزير الصحة وفريق عمله ورئيس الاتحاد العمالي العام على أمل تحقيق الخطوات التي وعدونا بها في سبيل إنقاذ هذا الصرح الطبي واستمراريته في خدمة المرضى".
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