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لبنان

بيان لـ"التقدمي" بشأن حادثة بحمدون

Lebanon 24
09-07-2025 | 07:20
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صدر عن وكالة داخلية الجرد في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
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يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عن سقوط قتيل في منطقة بحمدون، عقب إشكال وقع بين أحد أبناء المنطقة وأحد النازحين السوريين.

يهم الوكالة أن تؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة وأن حقيقة الأمر هو أن مساء الثلاثاء وقع إشكال بسيط بين أحد أبناء المنطقة وأحد العمال السوريين تمت معالجته فوراً.
 
 
 
 
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