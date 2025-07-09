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صدر عن وكالة داخلية الجرد في الإشتراكي البيان التالي:يتم التداول عبر بخبر عن سقوط قتيل في منطقة ، عقب إشكال وقع بين أحد أبناء المنطقة وأحد السوريين.يهم الوكالة أن تؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة وأن حقيقة الأمر هو أن مساء الثلاثاء وقع إشكال بسيط بين أحد أبناء المنطقة وأحد العمال السوريين تمت معالجته فوراً.