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لبنان

سلام التقى وفد "Gavi" و بحث مع بلاسخارت في تنفيذ القرار 1701

Lebanon 24
09-07-2025 | 07:30
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ظهر اليوم في السرايا ،وفدا من التحالف العالمي للقاحات والتنميع "Gavi "برئاسة رئيسة التحالف الدكتورة سانيا نيشتار وفي حضور وزير الصحة ركان نصر الدين الذي قال بعد اللقاء :"اختتم وفد منطمة "Gavi "الحلف العالمي للقاحات زيارته الى لبنان، هذه المنظمة التي ساعدتنا خلال الأعوام الماضية وتحديدا خلال السنتين الماضيتين بلقاحات الأطفال من كافة الأعمار تحت 18 سنة، واستفادت منها شريحة كبيرة من اللبنانيين وغير البنانيين، وقد أكدنا تعاوننا المشترك بين وزارة الصحة وبينها وبين المنظمات الدولية العالمية والاتحاد الأوروبي وكل المعنيين الدين يقدمون المساعدة للبنان ، و اختتم الوفد جولته المثمرة بزيارة الرؤساء الثلاثة، بعد تفقدوا  ميدانيا  مراكز الرعاية الصحية ومخيمات النزوح وبعض المراكز المعنية ، وأكدنا  استمرار التعاون المشترك بيننا وبينهم ، خصوصا بعد اللقاء العالمي الذي عقد في بروكسل منذ قرابة الأسبوعين ، ونامل استمرار التعاون كما وعدنا خلال السنة المقبلة والاستمرار في دعم القطاع الصحي في المرحلة المقبلة".
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واستقبل الرئيس سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتم البحث بالأوضاع السياسة الراهنة والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار ١٧٠١. (الوكالة الوطنية)
 
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