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لبنان

هما شقيقان... وفاة حسين وفواز خلف في حادث سير مروّع

Lebanon 24
09-07-2025 | 08:55
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وقع حادث سير مروّع بين "بيك اب" ودراجة ناريّة، قرب جامع الطبش في بشامون، أدى إلى وفاة الشقيقين حسين وفواز خلف.
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