الطبش للسفير دندن: الف مبروك وسام الاستقلال من الطبقة الاولى

علقت النائبة على منح رئيس دولة دندن وسام من الطبقة الاولى ، وكتبت عبر منصة "اكس":" حين تُمنح الأوسمة الرفيعة ، فإنها تُعلّق على صدور أولئك الذين تركوا بصماتهم المميزة خلال مسيرة عمل طويلة جسدوا خلالها صورة مشرقة عن بلدهم الى السفير الصديق فؤاد دندن الف مبروك وسام الاستقلال من الطبقة الاولى الذي تكرّم سمو رئيس دولة الامارات منحك اياه تقديراً لعطاءاتك وجهودك في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. لقد عملت سنوات طويلة فكانت مسيرة مشرّفة من العمل الديبلوماسي نفتخر بها . كل التقدير لك ولأمثالك ممن رفعوا اسم ليبقى منارة مشعّة بين الامم".

Advertisement