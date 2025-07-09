"إخلاء" في بلدة جنوبية.. إتصال تهديد يطالُ منزلاً!

علم " " أنه جرى إخلاء منزل في - ، وذلك إثر إتصال تهديد من العدو الإسرائيليّ.

Advertisement

وذكرت المعلومات أنّ الاتصال تلقاه المواطن "ك.م." الذي يقطن في حي المرجة.