Advertisement

لبنان

"إخلاء" في بلدة جنوبية.. إتصال تهديد يطالُ منزلاً!

Lebanon 24
09-07-2025 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1389122-638876890857020121.jpg
Doc-P-1389122-638876890857020121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان24" أنه جرى إخلاء منزل في جباع - جنوب لبنان، وذلك إثر إتصال تهديد من العدو الإسرائيليّ.
Advertisement
 
 
وذكرت المعلومات أنّ الاتصال تلقاه المواطن "ك.م." الذي يقطن في حي المرجة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إخلاء عاجل لـ 160 منزلاً بسبب "سائل غامض"!
lebanon 24
10/07/2025 03:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قطع الطريق العام في بلدة البازورية بعد ورود تهديد لأصحاب أحد المنازل
lebanon 24
10/07/2025 03:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله
lebanon 24
10/07/2025 03:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية جديدة تطال بلدة تبنا جنوب لبنان
lebanon 24
10/07/2025 03:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:10 | 2025-07-09
17:00 | 2025-07-09
16:27 | 2025-07-09
16:21 | 2025-07-09
16:10 | 2025-07-09
15:41 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24