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لبنان

حملات مضادّة

Lebanon 24
09-07-2025 | 17:10
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تتعرّض الاجراءات المسلكية والعقابية في عدد من الادارات والمؤسسات والسلطات إلى حملات مضادة على مواقع التواصل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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