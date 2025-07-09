مهرجانات الأرز رسالة وطنية تتخطّى الفنّ…

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تُعدّ مهرجانات الدولية التي تحتضنها منطقة بشري سنويًّا من أبرز المشاريع الثقافية والإنمائيّة والسياحيّة في منذ إعادة إطلاقها عام 2015 بمبادرة من النائب .عن الانعكاس الاقتصادي، توضح أنّ أعداد الحضور هذه السنة ستصل إلى حوالى:• 12 ألف شخص في الليلة الأولى، في 19 2025 مع فرقة مياس العالمية.• 12 ألفًا في الليلة الثانية، في 26 تموز 2025 مع الفنان .• 6 آلاف في الليلة الثالثة، في 30 تموز 2025 مع الدي جي العالمي Black Coffeeوتؤكّد: "الانتعاش الاقتصادي سينعكس مباشرةً على الفنادق، المطاعم، السوبرماركت، المحال التجارية، محطات الوقود، وحتى المواقع السياحية والدينية مثل وادي قنوبين، دير ، مغارة قاديشا، غابة الأرز الدهرية، حدشيت، وغيرها ...." وتقدّر اللجنة حجم الإنفاق العام في المنطقة خلال المهرجان بعشرات آلاف الدولارات التي تحرّك العجلة الاقتصادية بشكل كبير.اضافت: هذا العام، تستهلّ أولى ليالي المهرجان في 19 تموز بتكريم المرأة اللبنانية من خلال عرض فني لفرقة "ميّاس" اللبنانية العالمية. ويتضمّن لوحة افتتاحية راقصة تجسّد أرز لبنان، إلى جانب لوحة تكريمية لوادي قنوبين، تتناول قصة حياة الفيلسوف اللبناني خليل جبران بوحي من كتابه "النبي"، بمشاركة نحو سبعين راقصة، في تجسيد إبداعيّ عابر للحدود. كما يكرّم المهرجان وأهلها من خلال إطلالة الفنان وائل ، حيث تؤكد جعجع أن هي القلب النابض للبنان، ورمزٌ للفن والعنفوان. أما جيل الشباب، فيخصّص له المهرجان ليلة مميزة مع الفنان العالمي بلاك كوفي، أحد أبرز صنّاع الموسيقى المباشرة في العالم، والحائز أكثر من ثماني جوائز تقديرية عالمية، في رسالة تحتفي بطاقة الشباب وأحلامهم المفتوحة على العالم.( جريدة نداء الوطن)