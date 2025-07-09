مهرجانات الأرز رسالة وطنية تتخطّى الفنّ…

تُعدّ مهرجانات الأرز
الدولية التي تحتضنها منطقة بشري سنويًّا من أبرز المشاريع الثقافية والإنمائيّة والسياحيّة في لبنان
منذ إعادة إطلاقها عام 2015 بمبادرة من النائب ستريدا جعجع
.
عن الانعكاس الاقتصادي، توضح جعجع
أنّ أعداد الحضور هذه السنة ستصل إلى حوالى:
• 12 ألف شخص في الليلة الأولى، في 19 تموز
2025 مع فرقة مياس اللبنانية
العالمية.
• 12 ألفًا في الليلة الثانية، في 26 تموز 2025 مع الفنان وائل كفوري
.
• 6 آلاف في الليلة الثالثة، في 30 تموز 2025 مع الدي جي العالمي Black Coffee
وتؤكّد: "الانتعاش الاقتصادي سينعكس مباشرةً على الفنادق، المطاعم، السوبرماركت، المحال التجارية، محطات الوقود، وحتى المواقع السياحية والدينية مثل وادي قنوبين، دير مار شربل
، مغارة قاديشا، غابة الأرز الدهرية، مار الياس
حدشيت، وغيرها ...." وتقدّر اللجنة حجم الإنفاق العام في المنطقة خلال المهرجان بعشرات آلاف الدولارات التي تحرّك العجلة الاقتصادية بشكل كبير.
اضافت: هذا العام، تستهلّ أولى ليالي المهرجان في 19 تموز بتكريم المرأة اللبنانية من خلال عرض فني لفرقة "ميّاس" اللبنانية العالمية. ويتضمّن العرض
لوحة افتتاحية راقصة تجسّد أرز لبنان، إلى جانب لوحة تكريمية لوادي قنوبين، تتناول قصة حياة الفيلسوف اللبناني جبران
خليل جبران بوحي من كتابه "النبي"، بمشاركة نحو سبعين راقصة، في تجسيد إبداعيّ عابر للحدود. كما يكرّم المهرجان مدينة زحلة
وأهلها من خلال إطلالة الفنان وائل كفوري
، حيث تؤكد جعجع أن زحلة
هي القلب النابض للبنان، ورمزٌ للفن والعنفوان. أما جيل الشباب، فيخصّص له المهرجان ليلة مميزة مع الفنان العالمي بلاك كوفي، أحد أبرز صنّاع الموسيقى المباشرة في العالم، والحائز أكثر من ثماني جوائز تقديرية عالمية، في رسالة تحتفي بطاقة الشباب وأحلامهم المفتوحة على العالم.( جريدة نداء الوطن)