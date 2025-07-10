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لبنان

تسريبات كاذبة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-07-2025 | 01:15
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أثارت تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "عودة حزب الله إلى الحدود" شكوكًا واسعة في الأوساط اللبنانية، إذ اعتبرتها مصادر مراقبة غير دقيقة وربما تمهيدًا لتصعيد أو لعمل عسكري مفاجئ.
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وأكدت هذه المصادر أن حزب الله ما زال يلتزم بالانسحاب من جنوب الليطاني وفق القرار 1701، ولا وجود لمظاهر مسلحة أو انتشار لعناصره في تلك المنطقة.
وتخشى الجهات المعنية أن تكون هذه التصريحات جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى تبرير أي خرق إسرائيلي محتمل، أو خلق مناخ توتير في الجنوب اللبناني في ظل التوتر القائم على أكثر من جبهة.
المصدر: لبنان 24
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