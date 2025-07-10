تسريبات كاذبة

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أثارت تصريحات جيش عن "عودة إلى الحدود" شكوكًا واسعة في الأوساط ، إذ اعتبرتها مصادر مراقبة غير دقيقة وربما تمهيدًا لتصعيد أو لعمل عسكري مفاجئ.وأكدت هذه المصادر أن حزب الله ما زال يلتزم بالانسحاب من جنوب وفق القرار 1701، ولا وجود لمظاهر مسلحة أو انتشار لعناصره في تلك المنطقة.وتخشى الجهات المعنية أن تكون هذه التصريحات جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى تبرير أي خرق إسرائيلي محتمل، أو خلق مناخ توتير في الجنوب اللبناني في ظل التوتر القائم على أكثر من جبهة.