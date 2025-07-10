أين أصبح إطلاق منصة "بلومبرغ"؟

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على الرغم من ثبات سعر الصرف على 89500 ليرة في مقابل الدولار، إلا أن الكتلة النقدية عادت في الأشهر الأخيرة إلى الارتفاع لتبلغ 78 تريليون ليرة في منتصف شهر حزيران الماضي، فما السبب؟يقول والمالي الدكتور عبر " " ان الكتلة النقدية بالليرة بدأت تزداد لأن الدولة تنفق بالليرة وتدفقات الدولار إلى بدأت تخف"، وتابع: "آخر بيان لمصرف لبنان أشار إلى ان الاحتياط ازداد وأصبح 11 مليار و400 مليون واعتقد ان هذا الرقم مبالغ فيه لأنه قد يكون لتبرير أمر ما" .وأضاف: "من الواضح انه في الفترة الأخيرة وتحديدا في الأشهر الأخيرة من العام الحالي بدأ جمع الدولارات للاحتياطي يخف نتيجة انخفاض التدفقات المالية على لبنان وبدأت عملية ازدياد الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لأن الدولة عادت تنفق بالليرة اللبنانية، وخاصة في ما يتعلق برفع الردم، من خلال سلف خزينة او بالمبلغ الذي أقره لعملية رفع الردم جراء العدوان ".ولفت علامة إلى ان "هذا الموضوع لا يزال حتى الآن ومصرف لبنان لا يزال قادرا على التحكم بسعر الصرف ولكن من الواضح ان لا سياسة أو خطة للحكومة وكل ما حُكي عن منصة لم يبصر النور وكان مجرد وهم للقول للناس اننا مقبلون على تحرير سعر الصرف بالكامل واعتماد سياسة مالية جديدة".وأشار إلى ان "سعر الصرف اليوم متروك لمجريات السوق وللتطورات التي ستحصل وكل الإحتمالات واردة لأن الإنفاق والجباية والإحتياط ولملمة الإحتياط أصبح ارتجاليا أي من دون خطة وتخطيط."