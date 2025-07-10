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لبنان

ملتقى التأثير المدني: مدخل السيادة والإصلاح تطبيق الدستور

Lebanon 24
10-07-2025 | 01:36
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كتب ملتقى التأثير المدني على منصة "إكس": "تراكم الالتباسات الدستورية يطيح بفرضية قيام دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلة. مدخل السيادة والإصلاح تطبيق الدستور، ووقف انقلابات المناورة، والمراوغة، والمقايضة. متى؟"
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وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول"كفى انقلابات".
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