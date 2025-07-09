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لبنان

"أو.أم.تي" تدعم فريقي الرياضي والحكمة

Lebanon 24
09-07-2025 | 12:00
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أعلنت شركة "أو.أم. تي" أنها خصّصت الرياضة ضمن استراتيجيتها "بدعم استثنائي، تشجيعاً للشباب اللبناني على التنافس بروح رياضية".
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وأعربت الشركة، في بيان، عن فخرها بدعمها "لأبطال الفريقين" اللذين يتنافسان على لقب بطولة لبنان لكرة السلة.

وتابعت: "نحنا مع الحكمة، ونحنا مع الرياضي، ومع كل فريق عم يقدّم للرياضة أفضل ما عنده على أرض الملاعب.خلّونا سوا نعيش كل سلّة، كل تمريرة، حتّى كل محاولة تسجيل بحماس وتحدّي وقلب واحد".
 
 
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