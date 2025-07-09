"أو.أم.تي" تدعم فريقي الرياضي والحكمة

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أعلنت شركة "أو.أم. تي" أنها خصّصت الرياضة ضمن استراتيجيتها "بدعم استثنائي، تشجيعاً للشباب التنافس بروح رياضية".وأعربت الشركة، في بيان، عن فخرها بدعمها "لأبطال الفريقين" اللذين يتنافسان على لقب لكرة السلة.وتابعت: "نحنا مع ، ونحنا مع الرياضي، ومع كل فريق عم يقدّم للرياضة أفضل ما عنده على أرض الملاعب.خلّونا سوا نعيش كل سلّة، كل تمريرة، حتّى كل محاولة تسجيل بحماس وتحدّي وقلب واحد".