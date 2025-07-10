رئيس المنطقة التربوية في الشمال تفقد مراكز الامتحانات في عكار

تفقد رئيس المنطقة التربوية في ، مراكز الامتحانات في واطلع على سير الامتحانات في يومها الثاني، واكد انها "تجري بهدوء من دون تسجيل أية مخالفة، ما يدل على مهنية عالية لدى القيمين على تنفيذ هذا الحدث الوطني إلتزاما بتوجيهات وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي و للتربية، أن تكون الأمور أكثر إيجابية ونجاح في الايام المقبلة للمحافظة على هويتنا التربوية في دول العالم"، متمنيا "التوفيق لجميع الطلاب".

Advertisement