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لبنان

رئيس المنطقة التربوية في الشمال تفقد مراكز الامتحانات في عكار

Lebanon 24
10-07-2025 | 04:44
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تفقد رئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا الخوري،  مراكز الامتحانات في محافظة عكار واطلع على سير الامتحانات في يومها الثاني، واكد  انها "تجري بهدوء من دون تسجيل أية مخالفة، ما يدل على مهنية عالية لدى القيمين على تنفيذ هذا الحدث الوطني إلتزاما بتوجيهات وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي و المدير العام للتربية، على أمل أن تكون الأمور أكثر إيجابية ونجاح في الايام المقبلة للمحافظة على هويتنا التربوية في دول العالم"، متمنيا "التوفيق لجميع الطلاب".
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