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لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. الإضراب العمالي المفتوح في بلدية الميناء مستمر

Lebanon 24
10-07-2025 | 04:46
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يستمر الإضراب العمالي المفتوح في بلدية الميناء  لليوم الثاني على التوالي، وقد شارك رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد ونائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير  العمال حانبا من الاعتصام في  باحة القصر البلدي في الميناء دعماً لعمال البلدية .
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وفي المناسبة  أكد النقيب شادي السيد أن "الإضراب العمالي المفتوح هو نتيجة طبيعية لتراكم الإهمال وعدم صرف الرواتب لأكثر من خمسة أشهر"، مشددًا على أن "كرامة العامل خط أحمر، وعلى المجلس البلدي الجديد تحمّل مسؤولياته بشكل عاجل".

كما أشار إلى أن "مرافق كجزيرة النخيل يجب أن تعود بعائداتها لبلدية الميناء وليس إلى جمعيات أو جهات خاصة، فالموارد العامة من حق المواطنين، ويجب أن تصب في مصلحة تحسين الخدمات والوفاء بحقوق الموظفين".

 

الخير

من جهته، قال النقيب محمد كمال الخير: "البلدية ليست مؤسسة خاصة، بل مرفق عام يجب أن تُدار موارده بشفافية تعود بالفائدة على المدينة، لا على أي جهة خاصة. المطلوب إعادة النظر بالجباية وتوزيع الإيرادات بما يضمن حقوق العمال وصيانة المرافق العامة".
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