لليوم الثاني على التوالي.. الإضراب العمالي المفتوح في بلدية الميناء مستمر

Advertisement

يستمر الإضراب العمالي المفتوح في بلدية الميناء لليوم الثاني على التوالي، وقد شارك رئيس والمستخدمين في ونائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج الخير العمال حانبا من الاعتصام في باحة البلدي في الميناء دعماً لعمال البلدية .وفي المناسبة أكد النقيب شادي السيد أن "الإضراب العمالي المفتوح هو نتيجة طبيعية لتراكم الإهمال وعدم صرف الرواتب لأكثر من خمسة أشهر"، مشددًا على أن "كرامة العامل خط أحمر، وعلى الجديد تحمّل مسؤولياته بشكل عاجل".كما أشار إلى أن "مرافق كجزيرة النخيل يجب أن تعود بعائداتها لبلدية الميناء وليس إلى جمعيات أو جهات خاصة، فالموارد العامة من حق المواطنين، ويجب أن تصب في مصلحة تحسين الخدمات والوفاء بحقوق الموظفين".الخير، قال النقيب محمد : "البلدية ليست مؤسسة خاصة، بل مرفق عام يجب أن تُدار موارده بشفافية تعود بالفائدة على المدينة، لا على أي جهة خاصة. المطلوب إعادة النظر بالجباية وتوزيع الإيرادات بما يضمن حقوق العمال وصيانة المرافق العامة".