Advertisement

لبنان

الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة عملية TAVI إلى 700 مليون ليرة

Lebanon 24
10-07-2025 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1389394-638877481950747993.jpg
Doc-P-1389394-638877481950747993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بياناً، أكدت فيه أن تحسين الخدمات الصحية للمضمونين يبقى أولوية مطلقة، مشيرة إلى أن المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، يولي اهتماماً خاصاً بتخصيص الإيرادات المالية المتاحة لدعم القطاع الاستشفائي وتعزيز قدرة الصندوق على تغطية كلفة معظم العلاجات الطبية.
Advertisement

ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة إصلاحية شاملة أطلقها الصندوق في السنوات التي تلت الأزمة الاقتصادية، شملت رفع قيمة التعويضات العائلية أكثر من مرة، بالإضافة إلى تعديل تعويض نهاية الخدمة بما يتناسب مع تدهور سعر صرف العملة الوطنية، كان آخرها رفع التعويض إلى ستة أضعاف في حال وفاة السائق المضمون.

وفي هذا السياق، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 8 تموز 2025 مذكرة إعلامية رقم 796، قضى بموجبها برفع تعرفة عملية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation) إلى 700 مليون ليرة لبنانية، موزّعة على الشكل التالي: 630 مليون ليرة حصة المستشفى، و70 مليون ليرة حصة الأطباء.

ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة الكلفة الفعلية للعلاج وضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة النوعية، بما يخفف الأعباء المالية عن المضمونين، ويعزز قدرة المستشفيات على تأمين رعاية طبية متقدمة.

ولفت البيان إلى أهمية هذه التقنية الطبية الحديثة التي تُتيح زرع الصمام الأبهري من دون الحاجة إلى عملية جراحية كبرى، ما يخفف من معاناة المريض والمضاعفات المحتملة، ويساهم في تقصير مدة الإقامة في المستشفى، ما ينسجم مع جهود الصندوق في تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المضمونين.

وفي إطار سياسة الدعم المالي المستمر للمؤسسات الاستشفائية والأطباء المتعاقدين، أعلن الدكتور كركي عن صرف سلفات مالية جديدة بقيمة 34 مليار ليرة لبنانية، تغطي المعاملات الاستشفائية المقطوعة، وستُحوَّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعكس هذه الخطوات المتتالية التزام إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتطوير سياساته الصحية والمالية والاجتماعية، وتعزيز شراكته مع المستشفيات والأطباء، بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها، انسجاماً مع نتائج اللقاء الأخير مع نقابة المستشفيات الخاصة، حيث تم التأكيد على ضرورة تلبية حاجات المضمونين وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي في ظل الظروف الصعبة.
مواضيع ذات صلة
الضمان الاجتماعي يحول 73 مليار ليرة للمستشفيات
lebanon 24
10/07/2025 15:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يحوّل 126 مليار ليرة لتغطية علاج مرضى غسيل الكلى
lebanon 24
10/07/2025 15:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: الضمان يدفع 48 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة
lebanon 24
10/07/2025 15:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أي بي سي: وزارة الصحة الأميركية تلغي تمويلاً يزيد عن 700 مليون دولار للقاحات الإنفلونزا الوبائية
lebanon 24
10/07/2025 15:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2025-07-10
07:58 | 2025-07-10
07:41 | 2025-07-10
07:37 | 2025-07-10
07:35 | 2025-07-10
07:33 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24