الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة عملية TAVI إلى 700 مليون ليرة

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أصدرت في بياناً، أكدت فيه أن تحسين للمضمونين يبقى أولوية مطلقة، مشيرة إلى أن للصندوق، كركي، يولي اهتماماً خاصاً بتخصيص الإيرادات المالية المتاحة لدعم القطاع الاستشفائي وتعزيز قدرة الصندوق على تغطية كلفة معظم العلاجات الطبية.ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة إصلاحية شاملة أطلقها الصندوق في السنوات التي تلت الأزمة الاقتصادية، شملت رفع قيمة التعويضات العائلية أكثر من مرة، بالإضافة إلى تعديل تعويض نهاية الخدمة بما يتناسب مع تدهور سعر صرف العملة الوطنية، كان آخرها رفع التعويض إلى ستة أضعاف في حال وفاة السائق المضمون.وفي هذا السياق، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 8 2025 مذكرة إعلامية رقم 796، قضى بموجبها برفع تعرفة عملية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation) إلى 700 مليون ، موزّعة على الشكل التالي: 630 مليون ليرة حصة المستشفى، و70 مليون ليرة حصة الأطباء.ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة الكلفة الفعلية للعلاج وضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة النوعية، بما يخفف الأعباء المالية عن المضمونين، ويعزز قدرة المستشفيات على تأمين رعاية طبية متقدمة.ولفت البيان إلى أهمية هذه التقنية الطبية الحديثة التي تُتيح زرع الصمام الأبهري من دون الحاجة إلى عملية جراحية كبرى، ما يخفف من معاناة المريض والمضاعفات المحتملة، ويساهم في تقصير مدة الإقامة في المستشفى، ما ينسجم مع جهود الصندوق في تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المضمونين.وفي إطار سياسة الدعم المالي المستمر للمؤسسات الاستشفائية والأطباء المتعاقدين، أعلن الدكتور كركي عن صرف سلفات مالية جديدة بقيمة 34 مليار ليرة لبنانية، تغطي المعاملات الاستشفائية المقطوعة، وستُحوَّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام القليلة المقبلة.وتعكس هذه الخطوات المتتالية بتطوير سياساته الصحية والمالية والاجتماعية، وتعزيز شراكته مع المستشفيات والأطباء، بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها، انسجاماً مع نتائج اللقاء الأخير مع نقابة ، حيث تم التأكيد على ضرورة تلبية حاجات المضمونين وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي في ظل الظروف الصعبة.