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لبنان

بجرائم سلب وخطف وإطلاق نار.. مطلوب وقع في قبضة الامن

Lebanon 24
10-07-2025 | 05:42
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تنفذها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى م. ط. (مواليد عام 2004، لبناني)بحقه /5/ مذكرات عدلية، بجرائم سلب وخطف وإطلاق نار".
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تابع البلاغ:" بتاريخ 7-7-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة مفرق منيارة، أسفر عن توقيفه".

ختم:" أُجري المقتضى القانوني بحقه، وسُلّم إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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