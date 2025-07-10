بجرائم سلب وخطف وإطلاق نار.. مطلوب وقع في قبضة الامن

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة، في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق وتوقيفهم، ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تنفذها القطعات المختصّة في ، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى م. ط. (مواليد عام 2004، لبناني)بحقه /5/ مذكرات عدلية، بجرائم سلب وخطف وإطلاق نار".تابع البلاغ:" بتاريخ 7-7-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة مفرق منيارة، أسفر عن توقيفه".ختم:" أُجري المقتضى القانوني بحقه، وسُلّم إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة المختص".